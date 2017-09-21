После конфликта мигрантов с охраной ТЦ «Москва» завели два уголовных дела

После массовой драки у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино полиция возбудила два уголовных дела. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

«Вечером 20 сентября сотрудниками полиции была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек», — говорится в сообщении. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Второе дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»), по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, его избили охранники торгового центра. Известно, что пострадавший — уроженец Таджикистана. В полиции опровергли информацию о его смерти.

Как уточнил источник «Интерфакса», мужчина находится в общей палате отделения нейрохирургии и чувствует себя удовлетворительно.

Таджикские СМИ писали о его смерти. «Погибший был избит за то, что без разрешения охранников центра перевозил грузы с одного места в другое. По данным источника, один из избивших до смерти таджика охранник взят под стражу, и в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело», — передавало агентство «Азия-плюс».

Вечером 20 сентября стало известно, что возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. По предварительным данным, поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев — якобы тот неоднократно не оплачивал счета. Позже Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил о задержании более 250 мигрантов. Пресечь массовую потасовку удалось после привлечения 2-го оперативного полка полиции и ОМОНа Росгвардии.