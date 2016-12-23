Иностранца забили в столичном торговом центре

В торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино обнаружили тело иностранца. Об этом в пятницу, 23 декабря, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп, предположительно, гражданина Китая был найден вечером в четверг, 22 декабря. Как рассказал источник телеканала РЕН ТВ, на иностранца напали трое неизвестных. Они были одеты в черные штаны и армейские берцы.

В то же время, по данным источника «Интерфакса», погибший был японцем, а его тело было обнаружено около ТЦ.

18 декабря под Мытищами обнаружили тело гражданина Франции. Он умер от переохлаждения. Ранее в тот же день погибшего вместе с братом и подругой из Великобритании неизвестные злоумышленники ограбили и вывезли в Медведково.