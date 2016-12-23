В полиции опровергли убийство иностранца в московском торговом центре

Сотрудники столичного главка МВД опровергли информацию о том, что иностранца — гражданина Китая — забили до смерти в столичном торговом центре: медики не обнаружили у мужчины признаков насильственной смерти. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

«Версия об убийстве мужчины безосновательна. Прибывшие по вызову медики службы "03" констатировали смерть мужчины, отметив отсутствие внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что по факту обнаружения тела гражданина Китая проводится доследственная проверка.

По данным РИА Новости, пресс-атташе дипмиссии Гоу Юнхай заявил, что посольство КНР подтверждает гибель китайского гражданина и уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину.

Ранее 23 декабря источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино обнаружили тело иностранца. Труп гражданина Китая был найден вечером в четверг, 22 декабря. По данным источника, на мужчину напали трое неизвестных. Они были одеты в черные штаны и армейские берцы.

