ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячеек террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Московского региона. Об этом в понедельник, 2 октября, «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.

В ходе рейда всех членов ячеек задержали. В их жилищах обнаружили два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и предметы для изготовления взрывчатки.

По данным ФСБ, «членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».

26 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД на территории Московского региона задержали выходца из Центральной Азии, занимавшегося пропагандой террористической идеологии. По версии следствия, задержанный вербовал людей в ИГ, а также собирал деньги для финансирования группировки.