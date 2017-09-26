Разыскиваемого Интерполом сторонника ИГ задержали в Иркутске

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии в ходе спецоперации задержали в Иркутске сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которого разыскивал Интерпол. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

«Установлен и задержан в Октябрьском районе города Иркутска 30-летний мужчина из ближнего зарубежья, находящийся в международном розыске по линии Интерпола по факту его участия в деятельности ИГ», — говорится в сообщении.

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Как отметили в МВД, мужчина успел трудоустроиться рабочим в одну из строительных организаций областного центра, где и был обнаружен правоохранителями. В настоящее время он заключен под стражу, инициаторы розыска из Интерпола уведомлены о задержании.

31 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Московской области двух сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным спецслужб, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, проживающие в настоящее время во Владимирской области, поддерживали контакты с членами ИГ из Сирии и ожидали от них указаний по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств и подбору объектов для теракта.