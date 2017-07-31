ФСБ задержала в Подмосковье сторонников ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области двух сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 31 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Владимирской области.

По данным спецслужб, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, проживающие в настоящее время во Владимирской области, поддерживали контакты с членами ИГ из Сирии и ожидали от них указаний по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств и подбору объектов для теракта.

В ходе опросов задержанные сообщили, что планировали поехать в Афганистан, чтобы вступить там в одно из формирований ИГ.

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Один из подозреваемых признался в публичных призывах и оправдании терроризма в интернете, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

28 июля ФСБ сообщила о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Все они выходцы из Центральной Азии. По данным спецслужбы, атаки готовились на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.