Силовые структуры
 

ФСБ задержала в Подмосковье сторонников ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали в Московской области двух сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 31 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Владимирской области.

По данным спецслужб, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, проживающие в настоящее время во Владимирской области, поддерживали контакты с членами ИГ из Сирии и ожидали от них указаний по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств и подбору объектов для теракта.

В ходе опросов задержанные сообщили, что планировали поехать в Афганистан, чтобы вступить там в одно из формирований ИГ.

Один из подозреваемых признался в публичных призывах и оправдании терроризма в интернете, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

28 июля ФСБ сообщила о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Все они выходцы из Центральной Азии. По данным спецслужбы, атаки готовились на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

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