Силовые структуры
 

Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга попросил возбудить дело на ФСБ

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Акрам Азимов
Акрам Азимов

Акрам Азимов, обвиняемый в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, попросил возбудить уголовное дело против задержавших его сотрудников ФСБ. Об этом в среду, 26 июля, на заседании Мосгорсуда заявила адвокат Азимова Ольга Динзе, передает РИА Новости.

«Мой подзащитный написал заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативников ФСБ, которые получили у него показания под пытками. Он находился в некоем секретном месте и его под пытками понуждали заучивать показания, которые он потом даст следствию», — сказала адвокат.

По данным Динзе, Азимова даже заставили взять в руку гранату, чтобы на ней остались его отпечатки.

25 мая Следственный комитет России (СКР) предъявил братьям Анзору и Акраму Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

21 апреля стало известно, что братья Азимовы лишены российского гражданства из-за того, что в 2010 году отец обвиняемых при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ предоставил управлению ФМС по Пермскому краю ложные сведения.

Братья Азимовы находятся под арестом. Младшего из них, Аброра, следствие считает одним из организаторов теракта. Старший, Акрам, якобы передавал деньги непосредственным исполнителям, подделывал документы для своих сообщников и обеспечивал связь с эмиссарами международных террористических организаций.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, а также сам смертник Джалилов. Он же оставил на станции «Площадь Восстания» еще одну бомбу, которую силовикам удалось обезвредить.

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