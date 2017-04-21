Братьев Азимовых лишили российского гражданства

Акрам и Аброр Азимовы, являющиеся фигурантами дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, лишены российского гражданства. Об этом сообщили в МВД России.

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Было установлено, что в 2010 году отец братьев при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ предоставил управлению ФМС по Пермскому краю ложные сведения. Это решение аннулировано, что, по словам официального представителя МВД Ирины Волк, повлекло за собой отмену решений о приеме в гражданство двух его сыновей Акрама и Аброра, родившихся в Киргизии.

Ранее российского гражданства по той же причине лишили и предполагаемого исполнителя теракта в петербургской подземке — Акбаржона Джалилова.

Братья Азимовы находятся под арестом. Младшего из них, Аброра, следствие считает одним из организаторов теракта. Старший, Акрам, якобы передавал деньги непосредственным исполнителям, подделывал документы для своих сообщников и обеспечивал связь с эмиссарами международных террористических организаций.

Заказчик преступления, по информации ФСБ, установлен, однако в спецслужбе пока не раскрыли каких-либо деталей.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, а также сам смертник Джалилов. Он же оставил на станции «Площадь Восстания» еще одну бомбу, которую силовикам удалось обезвредить.