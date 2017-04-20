Следствие установило источник финансирования теракта в петербургском метро

Деньги для подготовки теракта в петербургском метро предполагаемый соучастник преступления Акрам Азимов получил от активного участника международной террористической организации на территории Турции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РИА Новости из Басманного суда.

Как сообщила судья Елена Ленская, следствие установило, что Азимов передал полученные от террористов средства смертнику Акбаржону Джалилову, с которым он контактировал. Также подследственный занимался фальсификацией документов для своих сообщников, чтобы у них не возникало проблем при передвижении по территории России.