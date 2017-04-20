Мать братьев Азимовых отказалась верить в причастность старшего сына к теракту

Мать братьев Азимовых, предположительно причастных к организации теракта в петербургском метро, не верит в виновность своего старшего сына Акрама. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает «Интерфакс».

По словам Вазиры Азимовой, ее старший сын 14 апреля перенес операцию в ошской больнице. На следующий день мужчина исчез из медицинского учреждения. «Я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу. Я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве», — рассказала она.

Женщина отметила, что ни загранпаспорта, ни денег на билет в Россию у Акрама Азимова не было.

Младший брат предполагаемых террористов Билал Азимов заявил журналистам, что семья намерена нанять Акраму частного адвоката, хотя в России ему предоставили государственного защитника.

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Государственный комитет национальной безопасности Киргизии отказался от комментариев по поводу похищения Азимова из больницы. Сотрудники комитета добавили, что всю работу по отработке связей проживавших в республике подозреваемых, в том числе смертника Акбаржона Джалаилова, ведет именно их ведомство.

19 апреля стало известно о задержании в Москве старшего из братьев Азимовых, Акрама. По версии спецслужб, он был пособником в переправке денег и организации связи с международными террористическими организациями.

17 апреля был задержан Аброр Азимов. ФСБ считает его одним из организаторов теракта.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Более 50 получили ранения. ФСБ сообщила, что заказчик преступления установлен, но не озвучила, кто это.