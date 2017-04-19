В Москву из Киргизии доставили брата обвиняемого в петербургском теракте Азимова

В Москву депортировали старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, которого также подозревают в причастности к этому преступлению. Об этом в среду, 19 апреля, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Акрам Азимов был вывезен из Киргизии, сообщил и младший брат подозреваемых Билал.

«В Оше Акрама ожидала операция, у него киста в голове», — сказал он. 15 апреля к нему в больницу пришли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и забрали его якобы на допрос, после чего семья его не видела.

«Мы не верим в их виновность, они не могли быть причастны к организации теракта. Скорее всего, они стали жертвами обстоятельств», — сказал Билал Азимов. По его словам, их отец намерен нанять адвокатов и обратиться к правозащитникам.

Материалы по теме Ош в спину Что известно о родине петербургского смертника

Соседи Азимовых рассказали, что их дед по линии матери был известным местным богословом, много лет работал имамом в мечетях региона, а мать училась в медресе. В целом семья Азимовых придерживалась традиционных религиозных взглядов и никогда не была радикальной.

Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал уроженца Киргизии Аброра Азимова до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.

В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов теракта в Петербурге, в то же время в Следственном комитете России отметили, что его роль в произошедшем устанавливается. Помимо Азимова, по делу арестованы еще восемь человек.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки. Жертвами атаки стали 14 человек.