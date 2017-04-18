Предполагаемый организатор теракта в метро отказался от признательных показаний

Предполагаемый организатор теракта в санкт-петербургском метро Аброр Азимов отказался от признания своей вины. Об этом сообщается в текстовой трансляции судебного заседания, которую во вторник, 18 апреля, ведет сайт «Медиазона».

Азимов заявил, что не возражает против ареста, однако оговорился, что признает вину. На вопрос о своей причастности к подготовке теракта мужчина ответил: «Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал, что я помогаю этому действию».

Сайт подчеркивает, что Азимов плохо говорит по-русски и часто делает ошибки в склонениях, ему пытается помогать переводчик.

Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный полностью признает вину.

Азимов был задержан в Одинцовском районе Подмосковья 17 апреля. ФСБ назвала его одним из организаторов теракта, а Следственный комитет — соучастником.

По информации СМИ, Азимов родился в 1990 году в Киргизии и до 2014 года был гражданином этой страны. Позднее получил российский паспорт. В РФ он зарегистрировался по месту жительства в городе Муром Владимирской области.