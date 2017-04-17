Появилось видео задержания организатора теракта в Петербурге

Центр общественных связей ФСБ распространил видео задержания одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Запись, в частности, публикует телеканал РЕН ТВ.

Операция проходила рядом с железнодорожными путями в Одинцовском районе Подмосковья. Он называет свое имя, фамилию и отчество. На вопрос оперативника, догадывается ли он, за что задержан, Азимов отвечает: «Да».

Сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины заряженный боевой пистолет.

В ФСБ заявили, что выходец из Центральной Азии Азимов (1990 года рождения) «осуществил подготовку» террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

3 апреля в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число Джалилов не включается).