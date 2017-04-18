Силовые структуры
 

Предполагаемого организатора теракта в Петербурге нашли по телефонным контактам

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Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова, задержанного в Подмосковье в понедельник, 17 апреля, вычислили, отрабатывая телефонные контакты смертника Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Азимов с момента теракта 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение — в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился.

Известно, что Азимов, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, работали в кафе «Лесное» на Минском шоссе и жили недалеко оттуда. В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел два новых сотовых телефона и SIM-карты. Вероятно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

По данным источников, Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению акции. Чуть позже, видимо, Азимов передал информацию другим предполагаемым участникам террористического подполья, в том числе Ортикову.

Азимов, гражданин России 1990 года рождения, выходец из Центрально-Азиатского региона, был задержан в Одинцовском районе Московской области. По версии ФСБ, он «осуществил подготовку» Джалилова.

3 апреля в поезде на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек (в их число Джалилов не включается). Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, обнаружены генетические следы Джалилова. В рамках расследования дела о теракте арестованы восемь человек, в том числе Ортиков и Каримова.

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