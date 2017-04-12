Число жертв теракта в метро Петербурга увеличилось

Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек. В больнице скончался один из пострадавших, сообщила ТАСС вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее в прессе уже называлось эта цифра, поскольку в число жертв включали предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Представитель Военно-медицинской академии имени Кирова уточнил «Росбалту» информацию о скончавшемся пациенте. «Сергей Постнов 1977 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает «Доктор Питер», мужчина получил очень тяжелые осколочные ранения и переломы, он находился в реанимации. По данным сайта, на утро 12 апреля, в стационарах города остаются 50 человек, всего за медицинской помощью обратились 89 человек.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В рамках расследования арестовано восемь человек.