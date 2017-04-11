В Красноуфимске заступились за вспомнившего погибших петербуржцев «со смехом» мэра

В администрации Красноуфимска (Свердловская область) объяснили высказывание мэра Вадима Артемьевских о погибших в петербургском теракте на встрече местного КВН, которые было воспринято как кощунство над трагидей. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает телеканал «Звезда».

В горадминистрации считают, что речь мэра, направленную на «позитивное мышление», извратили. «Все люди, которые присутствовали на мероприятии, поняли, о чем говорил Вадим Валерьевич, — сказали в пресс-службе ведомства. — Тот материал, который размещен в интернете — неполный. Кусок вырезан, а без него можно трактовать некоторые фразы, как хочется».

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На фестивале КВН на Кубок мэра Артемьевских предложил посвятить игру погибшим во время теракта петербуржцам. «Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли», — сказал Артемьевских.

После того как ролик был выложен в сеть, интернет-пользователи подвергли градоначальника критике и обвинили его в кощунстве.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, ранены более 50.