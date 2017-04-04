Глава Ленинградской области поехал на работу на метро после взрыва

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поехал на работу на метро после произошедшего накануне взрыва в вагоне петербургской подземки. Об этом сообщает 47news со ссылкой на очевидцев.

Таким образом глава региона решил поддержать жителей города, которые после случившегося боятся спускаться в метро. Дрозденко около 08:00 мск спустился на станцию «Чкаловская» и доехал до «Технологического института», где возложил цветы к импровизированному мемориалу.

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Сообщается, что губернатор в дни траура будет по возможности ежедневно пользоваться метрополитеном. Трехдневный траур начался в Петербурге во вторник, 4 апреля.

Петербургский метрополитен полностью восстановил работу утром во вторник, 4 апреля. Меры безопасности усилены.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 11 человек, более 40 пострадали. Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

По некоторым данным, вероятным исполнителем теракта был 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии.