В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

В Санкт-Петербурге со вторника, 4 апреля, объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Андрей Кибитов, руководитель пресс-службы администрации губернатора города Георгия Полтавченко.

Теле- и радиоканалам рекомендовано скорректировать сетки вещания и отказаться от развлекательных передач.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Позднее стало известно о смерти еще двух раненных.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать пострадавшим всю необходимую помощь.