Матвиенко пообещала объективное расследование взрыва в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы сделают все возможное для объективного расследования причин взрыва в петербургском метрополитене. Ее слова опубликованы на сайте верхней палаты парламента в понедельник, 3 апреля.

Матвиенко подчеркнула, что глубоко потрясена. «Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказала она.

Взрыв в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, бомба сработала в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии.

По последним данным, озвученным губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, в результате взрыва погибли 10 человек, около 20 получили ранения.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.