Россия запросила у Турции данные о депортации петербургского смертника

Генконсульство России в Стамбуле запросило данные о депортации из Турции исполнителя терактов в петербургском метро Акбаржона Джалилова. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

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«Официально турецкие власти нас ни о чем не уведомляли, мы ждем от них разъяснения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 11 апреля турецкие СМИ сообщили, что Джалилов более года провел на территории страны и был депортирован из Турции за нарушение сроков пребывания. В частности, издание Hürriyet Daily News отмечает, что документы на выезд молодому человеку, предположительно, готовило российское генконсульство.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

7 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к этому теракту.