Петербургского смертника незадолго до теракта депортировали из Турции

Исполнитель теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает газета Yeni Akit.

Материалы по теме Ленинградское время Почему теракт в Северной столице потряс страну Спокойное время закончилось Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы

Как долго молодой человек находился на территории страны, издание не уточняет. Известно только, что после того, как его внесли в черный список, он еще около года нелегально пребывал в Турции.

О связях Джалилова с террористическим подпольем газета не сообщает.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

7 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к этому теракту.