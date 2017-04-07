Суд арестовал одного из подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2017 года», — огласила решение судья.

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По данным сетевого издания m24.ru, суд, вынося решение, принял во внимание тяжесть предполагаемого преступления и отсутствие у Ортикова российского гражданства. Как передает телеканал «360», следствие считает, что подозреваемый неоднократно контактировал по телефону с террористом-смертником, устроившим взрыв в метро Петербурга.

Ортиков был задержан 6 апреля вместе с семью подозреваемыми в причастности ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга. В местах их проживания была изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об установлении личностей подозреваемых в СКР заявили ранее 6 апреля. Уточнялось, что это граждане среднеазиатских республик.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.