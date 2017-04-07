Силовые структуры
 

Суд арестовал одного из подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Содик Ортиков
Содик Ортиков

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2017 года», — огласила решение судья.

По данным сетевого издания m24.ru, суд, вынося решение, принял во внимание тяжесть предполагаемого преступления и отсутствие у Ортикова российского гражданства. Как передает телеканал «360», следствие считает, что подозреваемый неоднократно контактировал по телефону с террористом-смертником, устроившим взрыв в метро Петербурга.

Ортиков был задержан 6 апреля вместе с семью подозреваемыми в причастности ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга. В местах их проживания была изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об установлении личностей подозреваемых в СКР заявили ранее 6 апреля. Уточнялось, что это граждане среднеазиатских республик.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подозреваемого в причастности к теракту Ортикова арестовали до 3 июня
Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Санкт-Петербурге
Задержаны восемь подозреваемых по делу о теракте в Петербурге
Последние новости
Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии
Полиция Швеции назвала наезд грузовика на толпу терактом
Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии
Россияне стали меньше слушать Стаса Михайлова и Елену Ваенгу
В Крыму отреагировали на предложение Киева съездить в ЕС по украинским паспортам
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
13:14 Сегодня
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 года

По грани допустимого

Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
11:51 5 апреля 2017

Источник сообщил о реакции российских военных на запуск ракеты из КНДР

16:49 Сегодня

Сирийское телевидение показало любительскую видеозапись момента удара по Шайрату

12:59 5 апреля 2017

В министерстве транспорта Удмуртии выявлены новые факты взяток

Силовые структуры
 — 
00:09 6 апреля 2017

Прописали лечение

Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
16:09 Сегодня

В Москве за мошенничество задержан высокопоставленный сотрудник МВД

15:04 Сегодня

В Минобороны гарантировали прикрытие средствами ПВО российских объектов в Сирии

05:50 4 апреля 2017

После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям

Силовые структуры
 — 
00:23 6 апреля 2017

Вернуть в исходное

Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
14:28 Сегодня

Вину в московском пожаре с 17 жертвами возложили на руководителей типографии

14:18 Сегодня

В России прошли учения Дальней авиации с применением крылатых ракет

15:43 4 апреля 2017

Саратовец отделался условным сроком за хищение старинных книг на миллиард рублей

Россия
Леонид Маркелов«Строительство замков продолжится»
Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
«Эта терапия убила бы взрослого»
Детская онкология излечима, но выздоровление стоит огромных денег
Рособрнадзор запретил набирать студентов в три вуза
РПЦ назвала необходимую на реставрацию храмов сумму
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр «Афимолл Сити»
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП
Владимир Путин и Шавкат МирзиёевПокинули Кремль окрыленными
Переговоры Путина и нового президента Узбекистана прошли под раскаты хохота
Все материалы
Мир
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Стокгольм под ударом
Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города
Власти Швеции задержали подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме
СМИ опубликовали новое видео с места наезда грузовика на людей в Стокгольме
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Дональд ТрампАмериканский пирог
Готов ли Китай сменить США в роли лидера мировой глобализации
Все материалы
Бывший СССР
Неизлечимая энергозависимость
К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине
Представитель ЕС пожаловался на высмеивающих «безвиз» троллей
Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС
Киев призвал поддержать действия США в Сирии
Аваков заявил о желании жителей Донбасса вернуться в состав Украины
Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства
Чешский суд закрыл представительство ДНР
Все материалы
Финансы
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии
Lehman Brothers возместит инвесторам потери по облигациям на миллиард долларов
ЦБ подтянул официальный доллар к 57 рублям
Сбербанк в первом квартале увеличил прибыль в полтора раза
Сбербанк опроверг данные об обмене украинской «дочки» на отели Hilton
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Долг Исмаилова перед «дочкой» ВТБ вырос на 1,6 миллиарда рублей
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
Глава немецкой Wintershall оценил влияние Польши на «Северный поток-2»
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Сирийское телевидение показало любительскую видеозапись момента удара по Шайрату
В Москве за мошенничество задержан высокопоставленный сотрудник МВД
В Минобороны гарантировали прикрытие средствами ПВО российских объектов в Сирии
Вину в московском пожаре с 17 жертвами возложили на руководителей типографии
Все материалы
Наука и техника
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»
Google выпустил собственную водку
Быстроходного робота-ската показали на видео
Астрономы нашли вторую Венеру
Все материалы
Спорт
Закрытый показ
Почему российские болельщики могут не увидеть матчи ЧМ-2018 по ТВ
Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии
«Аэрофлот» и «Манчестер Юнайтед» продолжат сотрудничество
Вооруженный грабитель отобрал у игрока «Атлетико» часы за 70 тысяч евро
Два россиянина номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы
Аделина СотниковаПрыжок к жизни
Вернет ли Евгений Плющенко в мировую элиту фигурного катания Аделину Сотникову
Футболист «Зенита» поделился впечатлениями от поездки в метро после теракта
Все материалы
Культура
Место возле папаши
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Времени первых» до «Последствий»
Робот и наоборот
Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других
«Главная ценность нации — это совесть»
Продюсер Тимур Бекмамбетов о «Времени первых» и русском характере
Прокатчики в США раскритиковали «взрослый» рейтинг фильма о девочке-трансгендере
Павленскому ограничили выезд за границу
Минкульт «кинофицирует» цирки для показа исключительно российских фильмов
Появились первые кадры ремейка «Грязных танцев»
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу
Отец-тролль прифотошопил к фото дочери нож и горящую плиту ради хейтеров
В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров
В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
Twitter подал в суд на власти США из-за требования раскрыть данные пользователя
Все материалы
Ценности
Volkswagen Golf GTE SportБешеные табуретки
Спортивные модификации компактных авто не теряют популярности
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Холм ядовитых деревьев
Как самое страшное место Камбоджи стало местом притяжения туристов со всего мира
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
В Европе запустили Polaroid-туры
Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Индия упростила визовый режим для россиян
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Американец пригласил свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной
Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой
В США кадет-гей пригласил спутника на выпускной
Стало известно меню устроенного Трампом в честь Си Цзиньпина ужина
Все материалы
Крутейшие дизельные машины
Автомобили на «тяжелом топливе», от которых волосы дыбом
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
«Экзорцист» для «Демона»
Самые яркие доработанные автомобили месяца
Бычий труд
История тех Lamborghini, о которых вы не мечтаете
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Британцы выпустили современную версию оригинального MINI
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы