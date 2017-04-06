В Петербурге установили контактировавших с террористом граждан из Средней Азии

В Санкт-Петербурге установили личности граждан, которые контактировали с Акбаржоном Джалиловым, подозреваемым в совершении теракта в метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

По информации официального представителя ведомства Светланы Петренко, в рамках уголовного дела отрабатываются связи и круг знакомых смертника. «В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым», — отмечается в сообщении.

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В квартире, где проживали эти лица, проведены обыски. «Обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», — заявили в СКР.

Как отмечается, делом занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД.

РЕН ТВ добавляет, что личности пособников удалось установить, отследив телефонные звонки.

Ранее 6 апреля сообщалось, что Джалилов мог быть использован своими сообщниками «втемную» в качестве «живой бомбы».

Также стало известно, что в четверг в жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга найдено и обезврежено взрывное устройство. Сообщалось, что из квартиры три человека были выведены в наручниках. По некоторым данным, ее снимали приезжие из Средней Азии.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.