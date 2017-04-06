В Петербурге задержали еще одного вербовщика «Джабхат ан-Нусры»

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день задержаны восемь граждан из республик Средней Азии, подозреваемых в вербовке соотечественников в запрещенные в России террористические организации «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба городского управления СК.

Вечером 5 апреля сообщалось о задержании седьмого участника группировки вербовщиков. В настоящее время решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения. Также следствие устанавливает их соучастников. В СК подчеркнули, что у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене.

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Совместная операция по нейтрализации вербовщиков террористов началась утром 5 апреля с участием сотрудников СКР, ФСБ и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые, приехавшие в Россию на заработки, занимались незаконной пропагандой среди соотечественников, чтобы вовлечь их в незаконные вооруженные формирования. Им предлагали участвовать в боевых действиях, в том числе на территории иностранных государств.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых изъята экстремистская литература. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в поезде петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» совершил смертник Акбаржон Джалилов. Он родом из Киргизии. Его генетические следы также были обнаружены на оставленной на станции «Площадь Восстания» сумке, в которой была вторая бомба (ее удалось обезвредить).

3 апреля в результате взрыва в третьем вагоне поезда погибли 14 человек, 49 пострадавших были госпитализированы.