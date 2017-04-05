Опознаны все погибшие при теракте в Петербурге

Следствие установило личности всех 13 жертв теракта в петербургском метро и предполагаемого смертника. Об этом в среду, 5 апреля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу».

«К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова», — сказала она.

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Петренко отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

С 4 апреля неопознанными оставались четыре тела, поскольку их личности было невозможно определить визуально. Для идентификации были назначены генетические экспертизы.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек, 49 пассажиров пострадали.