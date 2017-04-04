Опубликованы имена погибших при взрыве в петербургском метро

10 из 14 жертв теракта в петербургском метро опознаны. Их имена, во вторник, 4 апреля, опубликованы на сайте Следственного комитета России.

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1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Личности еще четверых погибших невозможно определить визуально. Для идентификации назначены генетические экспертизы.

Ранее был опубликован список пострадавших при теракте. В него входят несколько неопознанных женщин, которые числятся под номерами.

РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова сообщает, что среди погибших и пострадавших есть иностранцы. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил ТАСС, что среди получивших ранения 17 человек, приехавших в Северную столицу из других регионов, а также по одному гражданину Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, родители гражданина Казахстана Максима Арышева опознали его среди жертв теракта.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2».

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками.