Экспертиза и родители подтвердили личность петербургского террориста

Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста, устроившего взрыв в санкт-петербургском метро. Родители также опознали Акбаржона Джалилова. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Следствие тщательно изучает связи и круг общения Джалилова в целях установления информации, имеющей значение для расследования», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное и обезвреженное на станции метро «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу. Эксперты определят его тип, мощность и вид поражающих элементов. Также на исследование направлены скотч, фольга и иные предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. Согласно предварительным данным, они аналогичны фрагментам этого устройства.

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«В настоящее время ведется активная работа следственной группы во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России, направленная на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению», — говорится в сообщении СК.

Взрыв произошел 3 апреля днем в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате, по последним данным, погибли 14 человек, включая предполагаемого исполнителя теракта. Более 50 получили ранения. 4 апреля был опубликован список из десяти имен жертв, на следующий день опознание было завершено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». При этом следователи рассматривают и другие версии случившегося.