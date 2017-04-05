СМИ рассказали о погибших под колесами поезда жертвах теракта в метро

Некоторые жертвы теракта в петербургском метро погибли под колесами поезда. Об этом в среду, 5 апреля, со ссылкой на криминалистов Следственного комитета, побывавших на месте ЧП, сообщает новостной портал 47news.ru.

После того, как сработала бомба, нескольких человек взрывной волной выбросило на рельсы. По информации издания, под поездом оказались как минимум три человека.

Список погибших в теракте был опубликован 4 апреля. В нем 10 имен. Сообщалось, что еще четверых невозможно опознать визуально, для установления их личностей назначена генетическая экспертиза.

Материалы по теме Первые кадры Фотографии с места взрыва в метро Санкт-Петербурга Кровавый понедельник Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно

В списке пострадавших также есть неопознанные. Они числятся под номерами.

Взрыв произошел днем 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате, по последним данным, погибли 14 человек. Более 50 получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», при этом следователи рассматривают и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками.