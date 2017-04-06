Источник допустил использование смертника в петербургском метро «втемную»

Акбаржон Джалилов, устроивший 3 апреля взрыв в вагоне петербургской подземки, мог быть использован своими сообщниками «втемную» в качестве «живой бомбы». Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "втемную"», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, поведение Джалилова и вероятная история его вербовки не дают оснований видеть в нем типичного смертника. К террористам он присоединился совсем недавно, длительной психологической подготовки, как это обычно бывает со смертниками, не проходил.

Предположительный план террористов, по словам собеседника агентства, мог состоять в организации второго взрыва на станции «Площадь Восстания» уже после того, как должна была быть подорвана бомба в вагоне метро. «Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно», — пояснил источник.

Теракт был совершен днем 3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате, по последним данным, погибли 14 человек, включая исполнителя, и более 50 получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» была найдена и обезврежена еще одна самодельная бомба, встроенная в корпус огнетушителя.