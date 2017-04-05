Станцию петербургского метро закрыли из-за анонимного сообщения

В петербургском метро закрыли станцию метро «Сенная площадь» из-за звонка анонима. Об этом «Фонтанке.ру» в среду, 5 апреля, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что мимо платформы поезда следуют без остановки. По громкой связи в подземке сообщают, что по техническим причинам закрыты «Сенная площадь» и переходы с нее на «Садовую» и «Спасскую».

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Позднее стало известно, что опасных предметов на станции обнаружено не было. В 10:23 мск станцию «Сенная площадь» и переходы открыли, передает Федеральное агентство новостей.

Меры безопасности на транспорте были усилены после того, как днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 40. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственный комитет России подтвердил, что подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.