Спецслужбы связали смертника Джалилова с «Исламским государством»

Смертник из петербургского метро Акбаржон Джалилов, возможно, прошел военную подготовку в Сирии у запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом в четверг, 6 апреля, пишет интернет-газета «Фонтанка.ру».

По данным издания, сотрудники ФСБ выяснили, что в 2014 году он въехал на территорию России из Турции. «Есть уверенность, что он посещал Сирию, точнее, территорию "Исламского государства"», — указывает газета.

На его сотрудничество с террористами ИГ указывает и состав использованного при теракте в метро взрывного устройства. На остатках бомбы криминалисты обнаружили жженый сахар, использование которого характерно именно для сирийских боевиков.

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Российские спецслужбы связываются с коллегами из сопредельных государств, чтобы выяснить маршрут путешествия Джалилова.

Ранее 6 апреля Следственный комитет сообщил об установлении предполагаемых сообщников Джалилова. Отрабатывая связи и круг знакомых смертника, сыщики установили несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с ним. Их личности пока неизвестны.

Незадолго до этого «Фонтанка.ру» сообщила о задержании троих мужчин, снимавших квартиру в жилом доме на Товарищеском проспекте в Петербурге. Глава Невского района Константин Серов заявил, что в доме было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

Теракт был совершен днем 3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате, по последним данным, погибли 14 человек, включая исполнителя, и более 50 получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» была найдена и обезврежена еще одна самодельная бомба, встроенная в корпус огнетушителя.