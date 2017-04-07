Арестованы все подозреваемые по делу о теракте в Петербурге

Суды в Санкт-Петербурге и в Москве удовлетворили ходатайства следствия и взяли под стражу всех задержанных как пособников террориста. Об этом сообщают информационные агентства ТАСС и Интерфакс.

Как передает корреспондент ТАСС, Невский районный суд Петербурга отправил под стражу до 2 июня шестерых задержанных: 20-летнего Дилмурода Муидинова, 39-летнего Сейфуллу Хакимова, 39-летнего Бахрама Ергашева, 21-летнего Махамадюсуфа Мирзаалимова, 23-летнего Ибрагибжона Ерматова и 23-летнего Азамжона Махмудова. Все они были задержаны в квартире на Товарищеском проспекте. По версии следствия, они были пособниками Акбаржона Джалилова, который пронес в метро рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Одновременно в Москве Басманный суд санкционировал аресты 45-летней Шохисты Каримовой и 38-летнего Содика Ортикова. При обыске по месту их жительства были обнаружены пистолет, граната, тротиловые шашки и детонаторы. Оба взяты под стражу до 3 июня.

Ни один из задержанных вины своей не признал, все отрицают какую-либо причастность к совершенному теракту.

6 апреля СКР заявил о задержании пособников террориста. Как говорится в официальном заявлении ведомства, при обысках у них были обнаружены оружие и взрывчатка, а также самодельная бомба, идентичная сработавшей в Санкт-Петербургском метро.