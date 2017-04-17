ФСБ признала Джалилова из метро Петербурга террористом-смертником

ФСБ России назвала Акбаржона Джалилова террористом-смертником, совершившим взрыв в метро Санкт-Петербурга. Именно такую формулировку использовало ведомство, сообщая ТАСС о задержании одного из организаторов преступления Аброра Азимова.

По версии спецслужбы, Азимов — выходец из Центрально-Азиатского региона — «осуществил подготовку» Джалилова.

Мужчину 1990 года рождения задержали в понедельник, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области. «В настоящее время Аброр Азимов доставлен для производства следственных действий в СК», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Ранее в апреле «Интерфакс» привел одну из рассматриваемых правоохранительными органами версий теракта в метро Петербурга: «Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться». «Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную"», — сказал собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает специалист, не дает оснований видеть в устроителе теракта классического террориста-смертника. «Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго», — подчеркнул источник.

Следственный комитет ранее не использовал слово «смертник» применительно к 22-летнему Джалилову. «Установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге», — отмечалось в релизе СК 4 апреля.

3 апреля в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число Джалилов не включается). Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. В рамках расследования дела о теракте арестовано восемь человек.