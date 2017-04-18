Предполагаемого организатора взрыва в Петербурге арестовали

Уроженец Киргизии Аброр Азимов, подозреваемый в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, арестован до 3 июня. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

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В ходе заседания Азимов заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва. «Я не осознавал свои действия, мне давали команду, а я исполнял», — сказал он. В то же время о признании Азимовым вины сообщали его адвокат Армен Задоян и следователь, отмечавший, что в материалах дела есть соответствующие записи.

Азимова задержали 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов петербургского теракта, в то же время в Следственном комитете заявили, что его роль в преступлении устанавливается. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки. Жертвами теракта стали 14 человек.