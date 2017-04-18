В Киргизии задержали брата предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

В Киргизии задержали родного брата Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает 24.kg со ссылкой на родных братьев Азимовых.

Близкие Аброра Азимова утверждают, что его старший брат Акрам Азимов приехал в республику на лечение 27 марта. 15 апреля его положили на операцию в Джалал-Абаде, в тот же день, по словам его тети, из больничной палаты его забрали на допрос сотрудники Госкомитета национальной безопасности.

В спецслужбе заверили, что отпустили Акрама Азимова в тот же день, однако он не возвращался ни домой, ни в больницу, как информирует ресурс. Вместе с тем отец братьев Азимовых утверждает, что Акрам был после задержания отправлен в Москву, передает «Московский комсомолец». Издание не приводит подробностей процедуры выдачи Азимова в РФ.

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Ранее во вторник сообщалось, что уроженец Киргизии Аброр Азимов арестован судом до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. При нем был найден заряженный боевой пистолет. В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов теракта в Петербурге, в то же время в Следственном комитете России отметили, что его роль в произошедшем устанавливается. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки. Жертвами теракта стали 14 человек.