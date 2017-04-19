В МВД проверят получение гражданства предполагаемым террористом Азимовым

Главное управление по вопросам миграции МВД России проверит законность получения российского гражданства Аброром Азимовым — предполагаемым организатором теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала замначальника управления Валентина Казакова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

При этом начальник ГУ МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова добавила, что в случае, если выяснится, что Азимов предоставил ложные сведения, будет инициирована процедура лишения гражданства.

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Накануне сообщалось, что уроженец Киргизии Аброр Азимов арестован судом до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва. В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов петербургского теракта, в то же время в Следственном комитете заявили, что его роль в преступлении устанавливается. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки. Жертвами теракта стали 14 человек.