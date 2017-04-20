Брат Аброра Азимова арестован по делу о взрыве в метро Петербурга

Басманный суд Москвы заключил под стражу Акрама Азимова, брата организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Об этом сообщает РИА Новости из зала заседаний.

«Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Азимова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 205 (терроризм) и 222 (незаконный оборот оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила судья Елена Ленская.

Мера пресечения избрана до 3 июня. По версии следствия, Акрам Азизов созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги.

Ранее сообщалось, что Акрам Азимов дал показания на своего брата Акбаржона, которого следствие считает организатором теракта.

19 апреля старший брат Аброра Азимова — Акрам 1988 года рождения (оба уроженцы Киргизии и граждане России) был задержан на территории Новой Москвы. ФСБ установила, что он оказывал «пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число смертник не включается). Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, однако ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела о теракте 10 человек (Аброра задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области).

