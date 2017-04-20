Брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге дал на него показания

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов дал на него показания. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву», — заявил следователь в Басманном суде Москвы в четверг, 20 апреля.

В свою очередь адвокат отметил, что его подзащитный не знал о последствиях своих действий. «Я не причастен к теракту», — произнес сам Азимов. По словам юриста, его клиент помогает расследованию дела.

Суд сейчас рассматривает ходатайство о его аресте. В оглашенных на заседании материалах дела говорится, что Акрам Азимов, как и смертник Акбаржон Джалилов, посещал Турцию. «Согласно отметкам в заграничном паспорте, подозреваемый дважды выезжал в Турцию — в декабре 2016 года и в марте 2017 года», — сказала судья.

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В материалах также содержится информация о том, что Акрам Азимов «контактировал с Джалиловым и переводил ему деньги». «Данные денежные средства для подготовки теракта он получил в Турции от активного участника международной террористической организации. Помимо этого, Азимов занимался фальсификацией документов, чтобы члены этой организации могли беспрепятственно передвигаться по территории России», — зачитала судья. Какая именно группировка финансировала теракт, не уточняется.

19 апреля старший брат Аброра Азимова — Акрам 1988 года рождения (оба уроженцы Киргизии и граждане России) был задержан на территории Новой Москвы. ФСБ установила, что он оказывал «пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций». При задержании у него обнаружили боевую гранату РГД-5.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число смертник не включается). Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, однако ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела о теракте 10 человек (Аброра задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области).