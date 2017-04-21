Террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства

Решение о приеме в российское гражданство Акбаржона Джалилова — предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро — отменено. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Отмечается, что такой шаг стал результатом отмены принятого в 2009 году решения управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, позволившего отцу Джалилова получить российский паспорт.

Заключение по последнему вынесло региональное ГУ МВД 20 апреля 2017-го. Основанием стало то, что петербургский райсуд установил факт предоставления Джалиловым-старшим «заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ». Никаких деталей по этому поводу в сообщении министерства внутренних дел не приводится.

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По данным МИД Киргизии, Акбаржон Джалилов родился в городе Ош 1 апреля 1995 года. Он этнический узбек, имел неполное среднее образование. Паспорта гражданина республики у него не было, поскольку в 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил гражданство РФ в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина России.

В одном из отделений УФМС «Московскому комсомольцу» объясняли, что процедура получения российского гражданства детям 14-16 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, значительно упрощена. «Для этого необходимо принести минимальный пакет документов: соответствующее прошение, паспорт, прописку и заявление родителя, состоящего в гражданстве РФ, фото ребенка, паспорт и согласие второго родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, консульский сбор. Поверьте, это минимум, который можно собрать за несколько дней», — рассказал собеседник «МК». По данным газеты, паспорт Джалилову-младшему выдало генконсульство России в Оше.

3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также сам смертник. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» была найдена бомба, ее удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте 10 человек.