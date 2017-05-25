Братьям Азимовым предъявили обвинения по делу о теракте в метро Петербурга

Следственный комитет России (СКР) предъявил братьям Анзору и Акраму Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 25 мая, адвокат обвиняемых Дмитрий Динзе сообщил РИА Новости.

«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ [статье 205 УК РФ ("Террористический акт") и статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")], — сказал адвокат.

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21 апреля стало известно, что братья Азимовы лишены российского гражданства из-за того, что в 2010 году отец обвиняемых при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ предоставил управлению ФМС по Пермскому краю ложные сведения.

Братья Азимовы находятся под арестом. Младшего из них, Аброра, следствие считает одним из организаторов теракта. Старший, Акрам, якобы передавал деньги непосредственным исполнителям, подделывал документы для своих сообщников и обеспечивал связь с эмиссарами международных террористических организаций.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, а также сам смертник Джалилов. Он же оставил на станции «Площадь Восстания» еще одну бомбу, которую силовикам удалось обезвредить.