Террористка из Ростова-на-Дону получила три года после сделки со следствием

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Виктории Семеновой, готовившей теракт в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Об этом в среду, 26 июля, сообщает «Интерфакс».

Женщине назначили наказание в виде трех лет в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по статьям 30, 205 («Подготовка террористического акта») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, Семенова должна была взорвать себя, став непосредственным исполнителем теракта. После задержания она признала свою вину, активно сотрудничала со следствием и выступила свидетелем по делу двух других фигуранток — Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной. Как установили в Следственном комитете России (СКР), они были сторонницами исламистских радикальных движений и разделяли взгляды запрещенных в России террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».

Следователи считают, что в период с октября 2015-го по январь 2016 года Карпенко и Гришина намеревались совершить теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Для этого женщины подготовили взрывчатые вещества и взрывные устройства, наполненные шурупами в качестве поражающих элементов, и поместили все это в жилет-разгрузку.

Обвиняемые склоняли к совершению теракта Семенову. Взрывное устройство находилось у нее дома. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили преступление, задержав женщин.