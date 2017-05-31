В Ростове-на-Дону вынесен приговор террористам из «Имарат Кавказ»

В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор в отношении восьми человек, входивших в ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда Алену Катькало.

«Организатор незаконного вооруженного формирования Олег Мисхожев приговорен к 16 годам колонии строгого режима, двое его подельников получили 14 и 15 лет колонии строгого режима, остальные — от 6 до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявил Катькало.

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По версии следствия, Олег Мисхожев в 2013 году создал незаконное вооруженное формирование, входящее в ячейку организации, и привлек в НВФ своих знакомых. Их целью являлось насильственное изменение конституционного строя России в Кабардино-Балкарии и установление на территории КБР исламского государства — халифата с шариатской формой правления. Он же обеспечивал участников боеприпасами и взрывчатыми веществами, осуществлял общее руководство формированием и планировал его преступную деятельность.

Перед судом предстал Мисхожев и семь его пособников. Еще один фигурант уголовного дела, Залимхан Тхамоков, скончался на стадии предварительного расследования.

Члены группировки обвинялись по ряду статей УК РФ, в частности, в попытке насильственного захвата власти, содействии террористической деятельности, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, изготовлении и хранении оружия, а лидер ячейки Мисхожев — еще и в организации НВФ.