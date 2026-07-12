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22:31, 12 июля 2026Наука и техника

Названа неочевидная причина развития болезни сердца

DM: Потребление обезжиренных продуктов может вызвать проблемы с сердцем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Потребление продуктов с маркировкой «0 процентов жира» может оказаться опасным для сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на кардиолога Оливера Гаттманна.

По словам врача, производители часто компенсируют отсутствие жира добавлением сахара, соли или загустителей, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Такие заменители, как пояснил специалист, способствуют развитию сердечных заболеваний и набору лишнего веса. Гаттманн также рекомендовал не ужинать слишком поздно и избегать приема пищи непосредственно перед сном.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, что некоторые привычные продукты повышают риск развития заболеваний сердца.

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