Теракт предотвратили в Саратовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся в Саратовской области теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в воскресенье, 11 марта.

Задержание проходило на трассе, преступники передвигались на автомобиле. Они попытались оказать вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы.

Атаку готовили члены законспирированной террористической ячейки, какой именно, в ФСБ не уточнили. На месте задержания было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Также оперативники нашли самодельную ручную гранату и боевые пистолеты ТТ и ПМ, которыми были вооружены злоумышленники.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Следственные действия продолжаются.

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