ФСБ задержала боевиков и предотвратила теракты на Северном Кавказе

ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержали в Дагестане пятерых сторонников ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России), которые занимались вербовкой добровольцев и отправляли их в Сирию. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает РИА Новости.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные склонили к выезду из России не менее четырех жителей республики. Все они прошли подготовку в полевых лагерях «Исламского государства», после чего стали активными участниками террористической группировки.

У дагестанских вербовщиков изъяли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасов, которая предназначалась для проведения серии терактов на Северном Кавказе.

22 февраля в Москве осудили шестерых граждан Таджикистана, пытавшихся взорвать маршрутку в Люберцах ради ИГ. Их осудили на сроки от 12 до 18 лет колонии.

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