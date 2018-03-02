Российский хакер почти 800 раз штурмовал сайт кировского правительства

Житель Кирова 778 раз пытался взломать официальный сайт областного правительства. Об этом сообщает Newsler со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности.

По словам сотрудников ФСБ, хакер активно штурмовал ресурс в июне 2017 года. Мужчина использовал «вредоносную компьютерную программу», чтобы нейтрализовать средства защиты на сервере.

В пресс-службе ведомства также отметили, что хакер ранее был судим, однако не уточнили, по какой статье. В скором времени против кировчанина могут возбудить еще одно уголовное дело за использование вредоносных компьютерных программ.

Это грозит мужчине ограничением свободы или принудительными работами на срок до четырех лет с возможным штрафом до двухсот тысяч рублей.

28 февраля разработчики веб-сервиса GitHub зафиксировали самую мощную в историю кибератаку на их ресурс. По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду.

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