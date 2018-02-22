Шестеро таджиков хотели взорвать маршрутку в Люберцах ради ИГ

Московский окружной военный суд приговорил шестерых граждан Таджикистана к наказанию от 12 до 18 лет колонии за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах в 2016 году, передает «Интерфакс».

Они признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе участие в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Четверо подсудимых признали вину полностью, двое — частично.

Как установило следствие, подсудимые были приверженцами радикального ислама и решили примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«В качестве "входного билета" им было предложено совершить теракт», — сообщила пресс-служба суда. Радикалы разработали план по подрыву маршрутного такси в Люберцах. Они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой с прикрепленным в качестве пускового механизма телефоном. Избежать взрыва удалось благодаря бдительности пассажиров маршрутки.

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