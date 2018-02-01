Ликвидацию готовившего теракт к президентским выборам боевика сняли на видео

5-tv.ru

В Нижнем Новгороде убит боевик «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), готовивший теракт в день выборов президента России. Оперативное видео ликвидации террориста, предоставленное ФСБ, в четверг, 1 февраля, публикует Пятый канал.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками специальных подразделений. У него были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!