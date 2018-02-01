Убит готовивший теракт в день выборов президента России боевик ИГ

В Нижнем Новгороде убит боевик «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), готовивший теракт в день выборов президента страны. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками специальных подразделений. У него обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

«По полученным оперативным данным, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья», — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации и приготовления к террористическому акту.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали нескольких радикалов, готовивших теракты и революцию. По данным СМИ, активисты входили в некую террористическую организацию «Сеть».

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