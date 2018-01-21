Боевики напали на пятизвездочный отель в Афганистане и убили 43 человека

Во время террористической атаки на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, по официальным данным, погибли 18 человек. Некоторые источники сообщают о 43 жертвах, передает телеканал Tolo News.
Боевики совершили вооруженное нападение на отель в субботу, 20 января. Атака, длившаяся более 17 часов, была подавлена. Ранее сообщалось о шести погибших, однако очевидцы событий утверждают, что убитых намного больше.
Всю ночь, за исключением двухчасового перерыва, из гостиницы раздавались стрельба и взрывы. К утру на место происшествия прибыли отряды специального назначения. Министерство внутренних дел страны сообщает, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).
Во время теракта в гостинице проходила конференция, посвященная информационным технологиям, и две свадьбы, сообщают источники. Охранникам удалось эвакуировать из отеля 129 человек, в том числе 41 иностранца.
Отмечается, что это уже не первый теракт в данном отеле. В 2011 году жертвами нападения на Intercontinental стали 12 человек, тогда экстремисты были ликвидированы в ходе спецоперации.
Ранее на этой неделе сообщалось, что лидер движения «Талибан» одобрил переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане в столице Пакистана Исламабаде. Спикер организации информацию опроверг и назвал сообщение «играми разведки».